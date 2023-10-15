«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» в КХЛ

«Металлург» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов. В основное время за гостей отличились Данила Юров, Никита Гребенкин и Никита Михайлис.

Шайбы хозяев забросили Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червени.

«Металлург» с 29 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ после 20 матчей. «Барыс» (16 очков) занимает десятое место на «Востоке» после 19 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Барбер — 8, 14:12 — 1:0. Старченко — 3 (бол., Бекетаев, Муратов), 22:40 — 2:0. Юров — 5 (бол., Зернов, Гребенкин), 25:20 — 2:1. Гребенкин — 7, 35:37 — 2:2. Михайлис — 5 (Яковлев, Петунин), 36:12 — 2:3. Червены — 2 (Старченко, Савицкий), 57:12 — 3:3. Зернов — 6 (Михайлис), 64:00 — 3:4.

Вратари: Шутов — Набоков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (8+11+11+2) — 32 (9+14+8+1).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

15 октября. Астана. Барыс-Арена