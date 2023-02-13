СКА на выезде переиграл «Барыс»

СКА на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

В составе армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов, Святослав Гребенщиков, Евгений Кетов, Степан Фальковский, Дамир Жафяров и Василий Глотов.

У хозяев отличились Алек Грант, Никита Михайлис, Джереми Бракко и Кирилл Савицкий.

Питерцы набрали 97 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице.

«Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Голы: Ожиганов — 11 (Бардаков), 3:23 — 0:1. Гребенщиков — 3 (Педан, Воробьев), 15:37 — 0:2. Кетов — 3 (Воробьев, Камалов), 18:03 — 0:3. Грант — 10 (бол., Луис), 21:06 — 1:3. Фальковский — 7 (Глотов, Жафяров), 29:23 — 1:4. Михайлис — 12 (Рахманов, Ножье), 41:02 — 2:4. Жафяров — 15 (Яшкин, Бардаков), 43:15 — 2:5. Бракко — 14 (Рахманов, Шалапов), 46:57 — 3:5. Савицкий — 10 (Бракко, Бекетаев), 53:38 — 4:5. Глотов — 7 (п.в., Кетов), 58:35 — 4:6.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 18:03, 58:25 — 58:35) — Николаев.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (10+13+8) — 32 (15+7+10).

Судьи: Оленин, Сергеев.

13 февраля. Астана. Барыс-Арена.