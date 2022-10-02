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КХЛ

Сегодня, 16:21

Дубля Вея принес «Барысу» победу над «Сочи» в овертайме

Иван Шитик
Корреспондент

«Барыс» победил в овертайме «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Автором дубля и победной шайбы стал нападающий «Барыса» Линден Вей. Также по голу на счету Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса.

У «Сочи» два гола на счету форварда Никиты Попугева. По разу отличились Никита Зоркин и Никита Пивцакин.

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«Барыс» (Астана) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

Голы: Зоркин — 2 (Тянулин, Федоров), 4:18 — 0:1. Пивцакин — 2 (Морроу), 15:36 — 0:2. Сагадеев — 4 (бол., Михайлис, Бекетаев), 22:00 — 1:2. Бракко — 4, 25:04 — 2:2. Луис — 5 (бол., Грэм, Вей), 29:32 — 3:2. Попугаев — 3 (Феоктистов), 30:19 — 3:3. Попугаев — 4 (Федоров), 38:09 — 3:4. Вей — 6 (Бракко, Луис), 45:33 — 4:4. Вей — 7 (Бракко, Грэм), 61:44 — 5:4.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 20:00) — Третьяк.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (11+27+5+2) — 20 (10+4+6+0).

Судьи: Гофман, Овчинников.

2 октября. Астана. Барыс-Арена. 7779 зрителей.

Линден Вей
ХК Барыс
ХК Сочи
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