В ИИХФ заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не имеет права приостанавливать контракты легионеров с клубами КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на Expressen.

«Правила переходов игроков ИИХФ утверждаются конгрессом организации и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса IIHF в сентябре 2023 года», — заявил пресс-атташе ИИХФ Адам Cтайсс.

Ранее посольство США в Москве распространило сообщение, в котором призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности».

МИД Канады призвал канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран либо публично объяснить, почему они решили остаться.