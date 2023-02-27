Бердин, Миронов, Плотников и Мичков признаны лучшими игроками недели КХЛ

Комиссия по определению лучших игроков ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лауреатов двадцать пятой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Михаил Бердин (ХК «Сочи»), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44 процента.

Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели.

Лучшим нападающим стал Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8».

Лучшим новичком признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах недели. В матче с «Куньлунем» он набрал пять очков и установил клубный рекорд по числу баллов в отдельно взятой игре.