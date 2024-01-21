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Сегодня, 20:35

Билялетдинов ответил на вопрос о состоянии Радулова

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3Б) ответил на вопрос о состоянии игроков.

— По Радулову пока не могу ничего сказать. Терехов в хорошей форме, он занимался, работал очень много. Мы ему говорили поосторожнее играть, не влезать в контакты, но в целом он готов, интересный игрок. Самый важный момент у спортсмена — это психология. Я считаю, что характер у него есть, ныть не будет. Кагарлицкий с Шипачевым давно играют вместе, понимают друг друга. Мы их переводили в другие звенья, но это вынуждено было, а тут самое выгодное решение. Потом посмотрим, когда Яшкин вернется, как их лучше расставлять, — сказал Билялетдинов.

Радулов покинул лед после столкновения в первом периоде матча.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
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