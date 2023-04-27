Билялетдинов: «Войнов катался утром, но почувствовал, что не очень готов»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0, 3-3) прокомментировал действия защитника Кристиана Хенкеля.

Хоккеист впервые вышел на лед с 3 марта, он заменил Вячеслава Войнова, который не смог доиграть из-за попадания шайбы в конек пятый матч серии.

«Хенкель действовал хорошо, по составу на седьмой матч пока не могу быть уверен. У Войнова травма, не смог сегодня сыграть. Он катался утром, но почувствовал, что не очень готов», — сказал Билялетдинов.

Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.