Буре не примет участия в заседании совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре не сможет принять участие в заседании по вопросу очередной игры вратаря Ивана Федотова за ЦСКА, сообщает ТАСС.

Как сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф, Буре не может принять участия в заседании, так как тема касается России.

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.