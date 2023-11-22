Сычев — об участии в Матче звезд КХЛ: «Не хочется в шоу быть петрушкой»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

«Куда играть? Не хочется в шоу быть петрушкой. Мы на уровне любителей что-то можем показать, а с профессиональными хоккеистами... Если поступит интересное предложение, мы готовы. Мы любим хоккей. Широков, например, в полном порядке! Царь [Александр Мостовой], конечно, тоже! Они два лидера в нашей футбольно-хоккейной тусовке. Жиркова приобщаем к хоккею, ему нравится. Пока катание слабенькое, но площадку видит», — сказал Сычев «СЭ».

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».