Тренер Рябыкин — о будущей работе: «Буду больше прислушиваться к мнению руководителей»

Экс-тренер «Авангарда» и «Металлурга» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» рассказал, на какие изменения готов пойти в будущей работе.

— В чем изменится главный тренер Дмитрий Рябыкин, когда придет в новый клуб?

— Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Но делать свою работу тренер должен так, как считает нужным. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки. Стоит быть немного гибче.

— Вам по характеру эта гибкость не совсем присуща?

— Мы все учимся. Каждый день надо работать над собой — тогда ты можешь стать еще лучше.

— Но в команде ведь есть разные сферы ответственности: спортивный директор отвечает за селекцию, тренер — за состав и схемы.

— В нашей стране мы должны работать в связке, а не так, как получилось в «Авангарде».

Рябыкин был уволен из двух клубов КХЛ за сезон-2022/23. В начале сезона он был главным тренером «Авангарда», его отправили в отставку 10 октября 2022 года. 17 октября 2022 года специалист стал ассистентом главного тренера «Металлурга» и был уволен из клуба 4 февраля.