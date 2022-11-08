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Сегодня, 16:47

Щитов: «Я считаю, что Третьяк не тянет на вратаря уровня КХЛ»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Для меня это не посторонний клуб и обидно, что ХК «Сочи» так играет. Понятно, что у ХК «Сочи» небольшой бюджет, но можно было лучше провести селекцию, найти хороших игроков в ВХЛ. Одна радость — приехал голкипер Михаил Бердин, он здорово играл против «Северстали». В Минске по ходу матча поставили Максима Третьяка, и он сразу же пропустил три гола. Я считаю, что он не тянет на вратаря уровня КХЛ. Его дедушка, Владислав Третьяк, говорил, что нет коммуникации с защитниками, — цитирует «РБ Спорт» Щитова. — Я думаю, что если игрок талантливый и психологически устойчивый, то он будет лидером сам по себе, вне зависимости от амплуа и турнирного положения команды».

Также бывший хоккеист выразил мнение, что Третьяка не станут удерживать в КХЛ из-за его «громкой» фамилии. Он подчеркнул, что важно соответствовать уровню лиги.

«Сочи» занимает последнее, 11-е мечто в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 25 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-maksim-tret-yak-primer-togo-chto-v-hokkee-chasto-reshayut-ne-sportivny-e-printsipy-a-status-rodstvennika/
Максим Третьяк
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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