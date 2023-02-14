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Сегодня, 10:17

Бывший журналист «СЭ» Еронко — кандидат на пост генменеджера «Авангарда»

Михаил Зислис
Обозреватель
Игорь Еронко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», бывший журналист нашего издания Игорь Еронко попал в список претендентов на пост генерального менеджера «Авангарда».

Сейчас он занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

В данный момент генеральным менеджером «Авангарда» является Рашид Хабибулин, он работает в клубе с ноября 2022 года. 10 февраля председатель совета директоров омичей Александр Крылов заявил, что Хабибулин не будет генеральным менеджером в следующем сезоне, клуб планирует назначить другого специалиста на этот пост.

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КХЛ
ХК Авангард
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