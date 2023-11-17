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Сегодня, 17:09

Черкас: «Маттссон должен играть за СКА, он не будет мешать развитию молодых»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о возвращении на лед после травмы шведского голкипера петербуржцев Юхана Маттссона.

«Маттссона брали в СКА с целью усиления вратарской позиции. В начале сезона он надежно играл. Даже в тех матчах, которые армейцы проигрывали. Потом получил травму, и, я думаю, в связи с этим был ускорен вопрос с приобретением Серебрякова. Сейчас в СКА — хорошая вратарская линия: Серебряков, Маттссон, Плешков. Последний всегда может прийти на помощь. Сейчас Плешков играет за фарм-клуб, но тренируется с главной командой. Не думаю, что Маттссон будет мешать развитию молодых. Голкипер подписан, он легионер, его надо ставить, он должен играть», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

31-летний Маттссон принял участие в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:2), который состоялся 16 ноября. Швед перешел в СКА в июле этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-mattsson-legioner-on-dolzhen-igrat-za-ska/
Хоккей
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ХК СКА
Сергей Черкас
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