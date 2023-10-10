Чернышов — о победе над «Северсталью»: «Настрой был запредельный, всем неприятно проигрывать две игры подряд»

Форвард московского «Динамо» Игорь Чернышов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:0 ОТ).

«Настрой был запредельный, всем неприятно проигрывать две игры подряд, да еще с крупным счетом. Боевой настрой больше шел от игроков. Тренерский штаб настраивал команду, но больше подсказывал по деталям, как нужно сыграть после таких поражений. Это мой первый полноценный матч в КХЛ после травмы, физически выдерживаю 100 процентов. Были хорошие сборы, нас подготовили», — приводит слова Чернышова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 16 очками — на восьмой строчке.