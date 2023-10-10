Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:36

Ливо: «Мне очень нравится в Уфе. Слышал, что здесь лучшие болельщики»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо рассказал о первых впечатлениях после приезда в Уфу.

— Я прилетел три дня назад, немного еще идет акклиматизация, — приводит слова Ливо официальный сайт клуба. — Успел посетить пару ресторанов. Я уже заселился в квартиру, жду, когда смогу выйти на лед с командой.

— С кем уже были знакомы или успели познакомиться?

— Хорошо знаю Райана Мерфи, который играл здесь в прошлом сезоне. Он рассказал мне много хорошего про Уфу. Общался еще с Сашей Хмелевским.

— Какие эмоции от того, когда первый раз увидели «Уфа-Арену»?

— Мне очень нравится арена в Уфе. Слышал, что здесь лучшие болельщики. Знаю про «Зеленое дерби».

15 сентября «Салават» объявил о переходе 30-летнего канадца. Контракт рассчитан на один год.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ливо провел 51 матч за «Сент-Луис» и набрал 16 (4+12) очков. Всего в НХЛ форвард провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка с показателем полезности «+6».

Источник: https://hcsalavat.ru/news/dzhosh-livo-mne-ochen-nravitsya-arena-v-ufe-slyshal-chto-zdes-luchshie-bolelshchiki/
Джош Лейво
КХЛ
ХК Салават Юлаев
3
0
Читайте также
Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле
В США рассказали о незаметном оружии России на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов — о победе над «Северсталью»: «Настрой был запредельный, всем неприятно проигрывать две игры подряд»

КХЛ, 10 октября: «Адмирал» — «Ак Барс», «Салават Юлаев — «Автомобилист» и другие матчи