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Сегодня, 11:00

Чешский защитник Шулак поделился способом, как учить русский язык

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Либор Шулак.
Фото ХК «Авангард»
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Защитник «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об адаптации в новом клубе.

— В прошлом сезоне «Авангард» много атаковал позиционно и любил играть горизонтально. Нынешняя команда будет более вертикальной, прессингующей и агрессивной?

— Наверное, да. Агрессивный стиль — это всегда здорово. Сейчас все так играют. Да, у нападающих стало больше работы в форчекинге. Но мне, как защитнику, теперь тоже требуется действовать быстрее и быстрее доставлять шайбу в зону атаки. Мы действительно хорошо готовимся и хотим играть агрессивно.

— Приход словака Андрея Подконицки упрощает адаптацию?

— Да-да-да, определенно. Словацкий и чешский языки очень похожи. Мы никогда не работали вместе до этого. Но когда я прилетел в Омск, то мне очень понравился его подход и отношение к делу. Он точно поможет команде достичь высоких результатов.

— У вас очень приличный русский для человека, который играет в России меньше трех сезонов.

— Я никогда не брал уроки русского. Просто слушаю речь и пытаюсь понять, о чем говорят ребята в раздевалке, а потом спрашиваю у них вещи, которые не совсем понял. В «Адмирале» просил партнеров, чтобы они разговаривали со мной и затем что-то объясняли, — за два года это дало результаты. Я не умею писать по-русски. Но сейчас планирую выучить алфавит и научиться читать.

Либор Шулак. «Когда звонят власти моей страны —сбрасываю вызов». Чешский игрок — о КХЛ и отстранении от сборной
Либор Шулак
КХЛ
ХК Авангард
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