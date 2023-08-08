Чешский защитник Шулак: «Советовался с Клепишем перед переходом в «Авангард»

Защитник Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе из «Адмирала» в «Авангард».

— Не было ощущения, что сделали неправильный выбор, когда из Омска начался исход лидеров?

— Нет-нет. Я подписал контракт практически сразу после открытия рынка и стал третьим иностранцем после Буше и Найта. Мне оставалось только следить за тем, как будет развиваться ситуация. Но я не переживал. Был уверен, что у нас соберется хорошая команда.

— В Омске всегда было много чехов: Патера, Прохазка, Ягр, Клепиш, Шкоула. С кем-то советовались перед подписанием контракта?

— Вы еще забыли Червенку. (Улыбается.) Советовался и немного разговаривал с Якубом Клепишем. Мы как-то пересекались с ним, когда наши дети вместе играли в хоккей. Сам тоже перед подписанием собирал в интернете информацию о городе, о команде. Но мне был важен не столько город, сколько хоккей.