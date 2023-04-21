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Сегодня, 21:46

ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Виталий Косик
Корреспондент
ЦСКА — «Ак Барс».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

В составе армейцев отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.

За «Ак Барс» забросили Дмитрий Воронков и Александр Радулов.

ЦСКА одержал победу и вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Григоренко — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 22:12 — 1:0. Воронков — 7 (Журавлев), 22:40 — 1:1. Соркин — 4 (Полтапов), 32:06 — 2:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 35:56 — 3:1. Радулов — 9 (Адамчук, Юдин), 45:11 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Билялов (Мифтахов, 40:00, 57:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 13 (6+5+2) — 28 (6+15+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

21 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10284 зрителя.

Счет в серии: 2-1

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ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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