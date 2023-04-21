ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня, 21:46
ЦСКА дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2.
В составе армейцев отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.
За «Ак Барс» забросили Дмитрий Воронков и Александр Радулов.
ЦСКА одержал победу и вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Григоренко — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 22:12 — 1:0. Воронков — 7 (Журавлев), 22:40 — 1:1. Соркин — 4 (Полтапов), 32:06 — 2:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 35:56 — 3:1. Радулов — 9 (Адамчук, Юдин), 45:11 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Билялов (Мифтахов, 40:00, 57:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 13 (6+5+2) — 28 (6+15+7).
Судьи: Беляев, Гашилов.
21 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10284 зрителя.
Счет в серии: 2-1