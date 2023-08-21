ЦСКА: календарь в КХЛ 2023/2024 и состав команды

ЦСКА стартует в регулярном сезоне КХЛ матчем с «Ак Барсом» 1 сентября в 19.00 мск

Основная информация о московском хоккейном клубе накануне старта нового сезона КХЛ.

Полное название: Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА

Год основания: 1946

Главный тренер: Сергей Федоров

Капитан: Никита Нестеров

Домашний стадион (вместимость): ЦСКА Арена (12 100 зрителей)

Результат ЦСКА в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

Календарь ЦСКА в сезоне КХЛ 2023 / 2024

1 сентября в Москве ЦСКА проведет первый матч в сезоне 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (начало в 19.00 мск). 26 февраля 2024 года красно-синие проведут заключительный матч регулярки с московским «Динамо» (начало в 19.30). ЦСКА выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь ЦСКА в сентябре 2023 года и всего сезона

1 сентября 2023 года. ЦСКА — «Ак Барс»

3 сентября 2023. ЦСКА — «Адмирал»

5 сентября 2023. ЦСКА — «Металлург»

8 сентября 2023. «Нефтехимик» — ЦСКА

10 сентября 2023. «Куньлунь» — ЦСКА

13 сентября 2023. ЦСКА — «Динамо» М

16 сентября 2023. ЦСКА — «Спартак»

18 сентября 2023. ЦСКА — «Локомотив»

21 сентября 2023. «Лада» — ЦСКА

23 сентября 2023. «Локомотив» — ЦСКА

26 сентября 2023. ЦСКА — «Северсталь»

28 сентября 2023. ЦСКА — «Сочи»

2 октября 2023. ЦСКА — «Витязь»

4 октября 2023. ЦСКА — «Барыс»

6 октября 2023. ЦСКА — СКА

9 октября 2023. «Сочи» — ЦСКА

11 октября 2023. «Спартак» — ЦСКА

14 октября 2023. ЦСКА — «Сочи»

16 октября 2023. ЦСКА — «Куньлунь»

19 октября 2023. ЦСКА — «Локомотив»

22 октября 2023. «Ак Барс» — ЦСКА

24 октября 2023. «Адмирал» — ЦСКА

26 октября 2023. «Амур» — ЦСКА

28 октября 2023. «Сибирь» — ЦСКА

2 ноября 2023. Спартак-ЦСКА

5 ноября 2023. ЦСКА — «Лада»

7 ноября 2023. ЦСКА — «Трактор»

9 ноября 2023. ЦСКА — «Авангард»

13 ноября 2023. ЦСКА — «Нефтехимик»

15 ноября 2023. ЦСКА — «Амур»

18 ноября 2023. «Сочи» — ЦСКА

20 ноября 2023. СКА — ЦСКА

22 ноября 2023. «Северсталь» — ЦСКА

24 ноября 2023. «Динамо» Мн — ЦСКА

27 ноября 2023. ЦСКА — «Локомотив»

29 ноября 2023. ЦСКА — «Динамо» Мн

3 декабря 2023. «Трактор» — ЦСКА

5 декабря 2023. «Металлург» — ЦСКА

7 декабря 2023. «Витязь» — ЦСКА

19 декабря 2023. «Динамо» М — ЦСКА

21 декабря 2023. СКА — ЦСКА

23 декабря 2023. «Локомотив» — ЦСКА

25 декабря 2023. ЦСКА — «Салават Юлаев»

27 декабря 2023. ЦСКА — СКА

30 декабря 2023. ЦСКА — «Северсталь»

5 января 2024. ЦСКА — «Спартак»

7 января 2024. ЦСКА — «Куньлунь»

9 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»

11 января 2024. ЦСКА — «Динамо» М

15 января 2024. «Автомобилист» — ЦСКА

17 января 2024. «Авангард» — ЦСКА

19 января 2024. «Барыс» — ЦСКА

21 января 2024. «Торпедо» — ЦСКА

24 января 2024. ЦСКА — «Динамо» Мн

26 января 2024. СКА — ЦСКА

28 января 2024. «Северсталь» — ЦСКА

31 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»

2 февраля 2024. ЦСКА — СКА

4 февраля 2024. ЦСКА — «Автомобилист»

6 февраля 2024. «Салават Юлаев» — ЦСКА

8 февраля 2024. «Динамо» Мн — ЦСКА

11 февраля 2024. «Витязь» — ЦСКА

13 февраля 2024. «Куньлунь» — ЦСКА

15 февраля 2024. «Локомотив» — ЦСКА

19 февраля 2024. ЦСКА — «Витязь»

22 февраля 2024. ЦСКА — «Сибирь»

24 февраля 2024. «Торпедо» — ЦСКА

26 февраля 2024. «Динамо» М — ЦСКА

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

Состав ЦСКА на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Всеволод Скотников

33 — Дмитрий Гамзин

33 — Даниил Дорняну

39 — Александр Шарыченков

28 — Иван Федотов

Защитники

3 — Фредрик Классон

18 — Николай Макаров

28 — Марсель Ибрагимов

42 — Роман Калиниченко

44 — Даррен Дитц

45 — Владислав Провольнев

72 — Егор Брютов

73 — Ярослав Дыбленко

89 — Никита Нестеров

98 — Владимир Грудинин

Нападающие

9 — Антон Слепышев

11 — Виталий Абрамов

15 — Павел Карнаухов

16 — Сергей Плотников

21 — Данила Хулапов

25 — Михаил Григоренко

27 — Максим Соркин

28 — Всеволод Гайдамак

50 — Данил Юртайкин

57 — Евгений Каницкий

62 — Кирилл Долженков

63 — Тахир Мингачев

71 — Константин Окулов

79 — Василий Дронык

84 — Владислав Котков

86 — Максим Кирилейченко

87 — Андрей Светлаков

94 — Владислав Каменев

96 — Семен Панкратов

97 — Прохор Полтапов

98 — Максим Мамин

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице ЦСКА в разделе сайта «СЭ».

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