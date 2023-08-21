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Сегодня, 14:10

ЦСКА: календарь в КХЛ 2023/2024 и состав команды

ЦСКА стартует в регулярном сезоне КХЛ матчем с «Ак Барсом» 1 сентября в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Основная информация о московском хоккейном клубе накануне старта нового сезона КХЛ.

Полное название: Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА
Год основания: 1946
Главный тренер: Сергей Федоров
Капитан: Никита Нестеров
Домашний стадион (вместимость): ЦСКА Арена (12 100 зрителей)

Результат ЦСКА в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

Календарь ЦСКА в сезоне КХЛ 2023 / 2024

1 сентября в Москве ЦСКА проведет первый матч в сезоне 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (начало в 19.00 мск). 26 февраля 2024 года красно-синие проведут заключительный матч регулярки с московским «Динамо» (начало в 19.30). ЦСКА выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь ЦСКА в сентябре 2023 года и всего сезона

  • 1 сентября 2023 года. ЦСКА — «Ак Барс»
  • 3 сентября 2023. ЦСКА — «Адмирал»
  • 5 сентября 2023. ЦСКА — «Металлург»
  • 8 сентября 2023. «Нефтехимик» — ЦСКА
  • 10 сентября 2023. «Куньлунь» — ЦСКА
  • 13 сентября 2023. ЦСКА — «Динамо» М
  • 16 сентября 2023. ЦСКА — «Спартак»
  • 18 сентября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
  • 21 сентября 2023. «Лада» — ЦСКА
  • 23 сентября 2023. «Локомотив» — ЦСКА
  • 26 сентября 2023. ЦСКА — «Северсталь»
  • 28 сентября 2023. ЦСКА — «Сочи»
  • 2 октября 2023. ЦСКА — «Витязь»
  • 4 октября 2023. ЦСКА — «Барыс»
  • 6 октября 2023. ЦСКА — СКА
  • 9 октября 2023. «Сочи» — ЦСКА
  • 11 октября 2023. «Спартак» — ЦСКА
  • 14 октября 2023. ЦСКА — «Сочи»
  • 16 октября 2023. ЦСКА — «Куньлунь»
  • 19 октября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
  • 22 октября 2023. «Ак Барс» — ЦСКА
  • 24 октября 2023. «Адмирал» — ЦСКА
  • 26 октября 2023. «Амур» — ЦСКА
  • 28 октября 2023. «Сибирь» — ЦСКА
  • 2 ноября 2023. Спартак-ЦСКА
  • 5 ноября 2023. ЦСКА — «Лада»
  • 7 ноября 2023. ЦСКА — «Трактор»
  • 9 ноября 2023. ЦСКА — «Авангард»
  • 13 ноября 2023. ЦСКА — «Нефтехимик»
  • 15 ноября 2023. ЦСКА — «Амур»
  • 18 ноября 2023. «Сочи» — ЦСКА
  • 20 ноября 2023. СКА — ЦСКА
  • 22 ноября 2023. «Северсталь» — ЦСКА
  • 24 ноября 2023. «Динамо» Мн — ЦСКА
  • 27 ноября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
  • 29 ноября 2023. ЦСКА — «Динамо» Мн
  • 3 декабря 2023. «Трактор» — ЦСКА
  • 5 декабря 2023. «Металлург» — ЦСКА
  • 7 декабря 2023. «Витязь» — ЦСКА
  • 19 декабря 2023. «Динамо» М — ЦСКА
  • 21 декабря 2023. СКА — ЦСКА
  • 23 декабря 2023. «Локомотив» — ЦСКА
  • 25 декабря 2023. ЦСКА — «Салават Юлаев»
  • 27 декабря 2023. ЦСКА — СКА
  • 30 декабря 2023. ЦСКА — «Северсталь»
  • 5 января 2024. ЦСКА — «Спартак»
  • 7 января 2024. ЦСКА — «Куньлунь»
  • 9 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»
  • 11 января 2024. ЦСКА — «Динамо» М
  • 15 января 2024. «Автомобилист» — ЦСКА
  • 17 января 2024. «Авангард» — ЦСКА
  • 19 января 2024. «Барыс» — ЦСКА
  • 21 января 2024. «Торпедо» — ЦСКА
  • 24 января 2024. ЦСКА — «Динамо» Мн
  • 26 января 2024. СКА — ЦСКА
  • 28 января 2024. «Северсталь» — ЦСКА
  • 31 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»
  • 2 февраля 2024. ЦСКА — СКА
  • 4 февраля 2024. ЦСКА — «Автомобилист»
  • 6 февраля 2024. «Салават Юлаев» — ЦСКА
  • 8 февраля 2024. «Динамо» Мн — ЦСКА
  • 11 февраля 2024. «Витязь» — ЦСКА
  • 13 февраля 2024. «Куньлунь» — ЦСКА
  • 15 февраля 2024. «Локомотив» — ЦСКА
  • 19 февраля 2024. ЦСКА — «Витязь»
  • 22 февраля 2024. ЦСКА — «Сибирь»
  • 24 февраля 2024. «Торпедо» — ЦСКА
  • 26 февраля 2024. «Динамо» М — ЦСКА

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

Состав ЦСКА на сезон 2023 / 2024

Вратари

  • 30 — Всеволод Скотников
  • 33 — Дмитрий Гамзин
  • 33 — Даниил Дорняну
  • 39 — Александр Шарыченков
  • 28 — Иван Федотов

Защитники

  • 3 — Фредрик Классон
  • 18 — Николай Макаров
  • 28 — Марсель Ибрагимов
  • 42 — Роман Калиниченко
  • 44 — Даррен Дитц
  • 45 — Владислав Провольнев
  • 72 — Егор Брютов
  • 73 — Ярослав Дыбленко
  • 89 — Никита Нестеров
  • 98 — Владимир Грудинин

Нападающие

  • 9 — Антон Слепышев
  • 11 — Виталий Абрамов
  • 15 — Павел Карнаухов
  • 16 — Сергей Плотников
  • 21 — Данила Хулапов
  • 25 — Михаил Григоренко
  • 27 — Максим Соркин
  • 28 — Всеволод Гайдамак
  • 50 — Данил Юртайкин
  • 57 — Евгений Каницкий
  • 62 — Кирилл Долженков
  • 63 — Тахир Мингачев
  • 71 — Константин Окулов
  • 79 — Василий Дронык
  • 84 — Владислав Котков
  • 86 — Максим Кирилейченко
  • 87 — Андрей Светлаков
  • 94 — Владислав Каменев
  • 96 — Семен Панкратов
  • 97 — Прохор Полтапов
  • 98 — Максим Мамин

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице ЦСКА в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
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