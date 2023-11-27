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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры КХЛ ЦСКА — «Локомотив» на «Матч ТВ» начнется в 19.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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27 ноября в Москве ЦСКА сыграет против ярославского «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на площадке «ЦСКА Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru покажет в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию игры ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19.15. Посмотреть матч также можно будет с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры ЦСКА — «Локомотив».

Команда Сергея Федорова с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» Игоря Никитина с 44 баллами располагается на третьей строчке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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