«Витязь» нанес «Барысу» пятое поражение подряд

«Витязь» обыграл «Барыс» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Александр Дарьин, у которого гол и две результативные передачи.

«Витязь» обыграл «Барыс» в пятый раз подряд. Победная серия подмосковной команды над клубом из Казахстана длится с 27 ноября 2021 года.

«Витязь» поднялся на 10-е место в таблице Западной конференции с 30 очками в 36 матчах, «Барыс» идет на 11-й строчке Восточной конференции с 27 очками в 36 играх.