ЦСКА: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

Сегодня, 19:25
Московский ЦСКА проведет пять матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 с 25 декабря по 7 января. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды тренера Сергея Федорова в новогодние праздники. Время начала встреч — московское.
Следить за ключевыми событиями матчей КХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ». Видотрансляции игр показывают в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на официальном сайте КХЛ, а также на платном канале KHL Prime.
25 декабря 2023 года. ЦСКА — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция
27 декабря 2023 года. ЦСКА — СКА
Онлайн-трансляция
30 декабря 2023 года. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция
5 января 2024 года. ЦСКА — «Спартак»
Онлайн-трансляция
7 января 2024 года. ЦСКА — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция
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