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Сегодня, 21:35

ЦСКА в Москве проиграл «Северстали» в КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Северсталь». Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Северсталь» в Москве обыграла ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У победителей отличились Адам Лишка и Александр Скоренов, у армейцев шайба на счету Максима Соркина.

Ворота армейцев защищал Иван Федотов — он отразил 13 бросков из 15.

«Северсталь» набрала 11 очков после 9 матчей и поднялась на шестое место на «Западе». ЦСКА занимает 10-ю строчку (9 очков в 11 играх).

28 сентября череповчане примут «Спартак», москвичи сыграют дома с «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 10:58 — 0:1. Скоренов — 4 (Степанов, Иванцов), 15:39 — 0:2. Соркин — 4, 33:06 — 1:2.

Вратари: Федотов — Шугаев.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 23 (4+10+9) — 15 (6+3+6).

Судьи: Беляев, Морозов.

26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 3799 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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