ЦСКА в Москве проиграл «Северстали» в КХЛ

Сегодня, 21:35
«Северсталь» в Москве обыграла ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У победителей отличились Адам Лишка и Александр Скоренов, у армейцев шайба на счету Максима Соркина.
Ворота армейцев защищал Иван Федотов — он отразил 13 бросков из 15.
«Северсталь» набрала 11 очков после 9 матчей и поднялась на шестое место на «Западе». ЦСКА занимает 10-ю строчку (9 очков в 11 играх).
28 сентября череповчане примут «Спартак», москвичи сыграют дома с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 10:58 — 0:1. Скоренов — 4 (Степанов, Иванцов), 15:39 — 0:2. Соркин — 4, 33:06 — 1:2.
Вратари: Федотов — Шугаев.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 23 (4+10+9) — 15 (6+3+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 3799 зрителей