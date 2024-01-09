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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Торпедо»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Федотов, игрок ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА встретится с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

В Западной конференции армейцы занимают 6-е место с 54 баллами, нижегородский клуб с 59 баллами располагается на 5-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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