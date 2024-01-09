Нападающий «Сочи» Хуснутдинов после окончания сезона может уехать в «Миннесоту»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов может продолжить карьеру в «Миннесоте», которая владеет правами на игрока в НХЛ.

Контракт Хуснутдинова с сочинцами действует до 30 апреля, но он может отправиться в Северную Америку после того, как «Сочи» завершит выступления в этом сезоне.

«Уайлд» выбрали россиянина во втором раунде драфта-2020 под общим 37-м номером.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 30 матчей за «Сочи» в чемпионате КХЛ и набрал 12 (5+7) очков. Его личный рекорд: 41 (11+30) балл за СКА в регулярке-2022/23.