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Сегодня, 16:45

Дамир Жафяров: «Считаю, что отлично подхожу под игровую манеру СКА»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дамир Жафяров.
Фото ХК СКА
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Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о жизни в Санкт-Петербурге и особенностях игры за невских армейцев.

— Легко адаптировались в Санкт-Петербурге?

— Да, меня все устраивает. Считается, что между Москвой и Санкт-Петербургом есть какая-то конкуренция. Причем не только в спорте. Я родился и вырос в столице, но в Питере чувствую себя отлично. Там меньше пробок и суеты, а в бытовом плане ситуация ничуть не хуже и есть интересные, красивые места, где можно погулять и хорошо провести время с семьей.

— Вы впервые оказались в роли ведущего игрока в топ-клубе. Этот сезон можете занести себе в актив?

— Я и раньше говорил: когда играл в других командах, старался из любого сезона извлекать пользу и расти как хоккеист. Даже если не все складывалось. Неудачный опыт — это тоже хороший урок. Всегда хочется добиться максимума. На этот раз не все получилось, но в сезоне СКА показывал интересный, атакующий хоккей. Мы проделали хорошую работу, начиная еще с летних сборов. Команда была хорошей и очень дружной. Приятно весь сезон повести бок о бок с такими прекрасными партнерами. Нам удалось стать первыми в регулярном чемпионате и дойти до финала конференции, завоевав бронзовые медали. Разве это плохой результат?

— Нет, вполне достойный. Но у меня сложилось впечатление, что вам не удалось до конца вписаться в силовой и агрессивный стиль СКА. Например, нынешнее «Торпедо» подошло бы лучше.

— Не соглашусь с вами. Я и ранее говорил, что могу подстроиться под любой стиль, поменяв отдельные вещи в своей игре. Нет ничего невозможного. Это для меня был определенный вызов. Мне кажется, что я отлично подхожу именно под игровую манеру СКА. В нынешнем сезоне прибавил, например, в умении вести борьбу за шайбу.

Понятно, что «Торпедо» и Нижний Новгород, где я провел несколько хороших лет, навсегда в моем сердце. Стараюсь следить за этой командой, в которой у меня осталось много друзей и знакомых. Рад за них, за город, за болельщиков.

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Дамир Жафяров
Хоккей
ХК СКА
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