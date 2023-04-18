Игрок СКА Жафяров о Ротенберге: «Еще в сборной увидел его азарт и желание побеждать»

Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером Романом Ротенбергом.

— С Романом Ротенбергом сложно работать?

— Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное. Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели. Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять.