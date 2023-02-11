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КХЛ

Сегодня, 17:01

Демченко вошел в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одержал волевую победу над СКА со счетом 5:4.

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко в матче со СКА одержал 29-ю победу в сезоне.

Этот результат позволил ему войти в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ.

Лучшие результаты вратарей по победам в отдельно взятой регулярке

1. Якуб Коварж («Автомобилист») — 38 побед (50 матчей), сезон 2018/2019.

2. Карри Ряме («Авангард») — 33 (44), 2010/2011.

3. Янис Калниньш («Йокерит») — 33 (47), 2019/2020.

4. Василий Кошечкин («Металлург») — 32 (51), 2014/2015.

5. Василий Кошечкин («Металлург») — 30 (51), 2013/2014.

6. Роберт Эш (СКА) — 29 (42), 2009/2010.

7. Майкл Гарнетт («Трактор») — 29 (45), 2011/2012.

8. Георгий Гелашвили («Локомотив») — 29 (50), 2008/2009.

9. Василий Демченко («Авангард») — 29 (52), 2022/2023.

10. Никлас Сведберг («Салават Юлаев») — 29 (53), 2015/2016.

Василий Демченко
ХК Авангард
ХК СКА
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