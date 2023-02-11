Демченко вошел в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ

Сегодня, 17:01
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одержал волевую победу над СКА со счетом 5:4.
Вратарь «Авангарда» Василий Демченко в матче со СКА одержал 29-ю победу в сезоне.
Этот результат позволил ему войти в десятку лучших вратарей по победам за один регулярный чемпионат в истории КХЛ.
Лучшие результаты вратарей по победам в отдельно взятой регулярке
1. Якуб Коварж («Автомобилист») — 38 побед (50 матчей), сезон 2018/2019.
2. Карри Ряме («Авангард») — 33 (44), 2010/2011.
3. Янис Калниньш («Йокерит») — 33 (47), 2019/2020.
4. Василий Кошечкин («Металлург») — 32 (51), 2014/2015.
5. Василий Кошечкин («Металлург») — 30 (51), 2013/2014.
6. Роберт Эш (СКА) — 29 (42), 2009/2010.
7. Майкл Гарнетт («Трактор») — 29 (45), 2011/2012.
8. Георгий Гелашвили («Локомотив») — 29 (50), 2008/2009.
9. Василий Демченко («Авангард») — 29 (52), 2022/2023.
10. Никлас Сведберг («Салават Юлаев») — 29 (53), 2015/2016.