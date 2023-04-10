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Сегодня, 03:31

Дементьев: «Игры между такими соперниками, как «Ак Барс» и «Авангард», всегда решаются в тонких моментах»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккейный эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-1).

«Насколько интересным у нас становится чемпионат: в начале сезона что «Ак Барс», что «Авангард» не входили в число восьми участников плей-офф, но сыграли между собой в финале конференции. Игры между такими соперниками, как «Ак Барс» и «Авангард», всегда решаются в тонких моментах: у кого крепче нервы и выше мастерство, у того будет и преимущество.

Проиграть в двух встречах, сравнять счет и победить в овертайме в двух встречах — здесь не стоит говорить о случайностях. Здесь нужно говорить о закономерности. «Ак Барс» действовал закономерно, тот же сценарий, Шипачев приносит победу. То, как сыграли обе команды, вызывает неподдельный интерес и уважение. Я хочу от всей души поздравить казанцев с выходом в финал!» - приводит слова Дементьева RT.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134121-dementev-ak-bars-pobeda
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Алексей Дементьев
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