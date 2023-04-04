Дементьев выразил соболезнования Мичкову

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил слова соболезнования форварду ХК «Сочи» Матвею Мичкову.

«Грустные новости. Никому не пожелаешь такого развития событий. К сожалению, все мы под богом ходим и смерть близких людей — часть нашей жизни. Я желаю Матвею и его семье принять этот вызов с достоинством и продолжать жить, чтобы на небесах отец смог радоваться успехам сына, у которого большие перспективы в хоккее», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.