Главный тренер «Сибири» Немировски: «Прохоркину пока тяжело, он долго не тренировался»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал игру форварда Николая Прохоркина в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2).

«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки можно сказать с нами провел. Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», — приводит слова Немировски сайт КХЛ.

Прохоркин 30 августа стал игроком «Сибири», подписав контракт до 30 апреля 2024 года. «СЭ» сообщал, что его зарплата составит 50 миллионов рублей в год.

«Сибирь» следующий матч проведет 4 сентября против «Барыса».