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Сегодня, 18:00

«Динамо» Минск — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Динамо» Мн — «Авангард» начнется в 17.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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В понедельник минское «Динамо» на своем льду проведет матч с омским «Авангардом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 6 ноября на «Минск-Арене». Начало — в 17.10 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Динамо» Минск — «Авангард» будет доступна в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, начиная с 16.45 мск. Игру также покажут в сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Следите за ключевыми событиями матча «Динамо» Минск — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».

Белорусская команда с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 баллами располагается на шестой строчке Востока.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
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