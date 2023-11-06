В понедельник минское «Динамо» на своем льду проведет матч с омским «Авангардом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 6 ноября на «Минск-Арене». Начало — в 17.10 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Динамо» Минск — «Авангард» будет доступна в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, начиная с 16.45 мск. Игру также покажут в сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Следите за ключевыми событиями матча «Динамо» Минск — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».

Белорусская команда с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 баллами располагается на шестой строчке Востока.

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