«Авангард» обыграл «Динамо» Минск по буллитам

«Авангард» в гостях в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе минского клуба отметились Егор Бориков, Ник Меркли и Виталий Пинчук. За «Авангард» отличились Рид Буше, Иван Николишин и Рид Буше.

В серии буллитов победную шайбу забросил Владимир Ткачев.

«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 играх. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции (28 очков в 25 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 15 (бол., Ткачев, Пьянов), 10:46 — 0:1. Николишин — 4 (бол., Спунер, Буше), 28:34 — 0:2. Бориков -— 1 (Кузнецов), 30:54 — 1:2. Меркли — 7 (Пинчук), 39:37 — 2:2. Пинчук — 8 (бол., Энас, Калдис), 48:15 — 3:2. Буше — 16 (Шулак, Ткачев), 48:34 — 3:3.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Колосов — Мишуров (60:10 — 65:00).

Штраф: 8 — 11.

Броски: 30 (6+13+11+0) — 27 (6+11+7+3).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

6 ноября. Минск. «Минск-Арена».