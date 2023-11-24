Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:20

ЦСКА победил минское «Динамо»

Руслан Минаев
Хоккеисты ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
Telegram Дзен

ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

У гостей ассистентский дубль оформил Марсель Ибрагимов. 2 (1+1) очка набрал Павел Карнаухов.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 34 очками — на 7-й строчке «Запада».

27 ноября армейцы примут «Локомотив». Минчане сыграют дома с «Динамо» Москва 26-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Карнаухов — 8 (Светлаков), 28:10 — 0:1. Соркин — 10 (Фатеев, Ибрагимов), 46:01 — 0:2. Долженков — 1 (Карнаухов, Ибрагимов), 54:16 — 0:3. Каменев — 6 (п.в., Дыбленко), 58:04 — 0:4.

Вратари: Фергюсон (56:45 — 58:04) — Гамзин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (11+17+8) — 28 (10+13+5).

Судьи: Беляев, Ромасько.

24 ноября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
1
18
Читайте также
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Форвард СКА Гальченюк: «Мы знали, что выйдем на победный путь»

КХЛ: «Адмирал» победил «Сочи», ЦСКА обыграло «Динамо» Минск. Результаты матчей 24 ноября