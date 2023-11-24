ЦСКА победил минское «Динамо»

Сегодня, 21:20
ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
У гостей ассистентский дубль оформил Марсель Ибрагимов. 2 (1+1) очка набрал Павел Карнаухов.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 34 очками — на 7-й строчке «Запада».
27 ноября армейцы примут «Локомотив». Минчане сыграют дома с «Динамо» Москва 26-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Карнаухов — 8 (Светлаков), 28:10 — 0:1. Соркин — 10 (Фатеев, Ибрагимов), 46:01 — 0:2. Долженков — 1 (Карнаухов, Ибрагимов), 54:16 — 0:3. Каменев — 6 (п.в., Дыбленко), 58:04 — 0:4.
Вратари: Фергюсон (56:45 — 58:04) — Гамзин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (11+17+8) — 28 (10+13+5).
Судьи: Беляев, Ромасько.
24 ноября. Минск. «Минск-Арена».