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Сегодня, 21:24

«Витязь» одержал четвертую победу подряд, обыграв минское «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Витязь» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

За гостей отличились Руслан Педан и Владимир Галузин. Единственная шайба хозяев на счету Ника Меркли.

«Витязь» (24 очка) после 31 игры поднялся на предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. Команда одержала четвертую победу подряд.

«Динамо» (32) идет седьмым на «Западе» после 29 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) - «Витязь» (Московская область) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Педан — 5 (Яремчук), 7:05 — 0:1. Меркли — 9 (Волков, Калдис), 14:29 — 1:1. Галузин — 5 (Угольников, Воронков), 21:03 — 1:2.

Вратари: Фергюсон (57:45 — 58:32, 58:58) — Дорожко.

Штраф: 4 — 24.

Броски: 28 (7+5+16) — 18 (4+8+6).

Судьи: Раводин, Соин.

16 ноября. Минск. «Минск-Арена»

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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