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Сегодня, 19:59

Комментатор Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский комментатор Дмитрий Федоров оценил медийность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко. Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но еще и потому, что Ларионов стал одними из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте — это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея», — приводит слова Федорова «РБ Спорт».

Ларионов работает в «Торпедо» с июля 2022 года.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 72 очка за 54 игры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rukovoditel-khl-tv-larionov-stal-odnimi-iz-ideologov-nashego-hokkeya-tvortsom-mifov-kotory-e-idut-v-narod/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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