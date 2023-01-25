Комментатор Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ»

Российский комментатор Дмитрий Федоров оценил медийность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко. Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но еще и потому, что Ларионов стал одними из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте — это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея», — приводит слова Федорова «РБ Спорт».

Ларионов работает в «Торпедо» с июля 2022 года.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 72 очка за 54 игры.