Рябыкин: «Главная оценка моей работы после увольнения — обратная связь хоккеистов. Они пишут, звонят, благодарят»

Экс-главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал в интервью «СЭ», как он изменился после назначения в подмосковный клуб.

— В чем вы изменились, когда возглавили «Витязь»?

— Я сделал определенные выводы по сравнению с «Авангардом». Тяжело сравнивать, это две совершенно разные команды. Все по-другому. Коммуникация с хоккеистами — самое главное, в чем я изменился.

— Как вы изменились? Стали мягче?

— Не могу сказать, что я стал мягче. Главная оценка моей работы после увольнения — обратная связь хоккеистов. Они мне пишут, звонят, благодарят.

— После «Авангарда» и «Металлурга» такого не было?

— Нет, почему? Мы вот играли с «Трактором» на выезде. Гриша Дронов подошел, сказал, что я много ему дал, поблагодарил за работу. Это всегда приятно.