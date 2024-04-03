Экс главный тренер «Витязя» и «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» рассказал о поиске новой работы.

— Какие мысли о будущем? Видел, что вас пригласили в ТВ-студию на матч плей-офф.

— Да, пригласили экспертом, попробовал что-то новое. К нам в студию подключался Алексей Борисович (Заварухин, главный тренер «Трактора». — Прим. автора). Интересный опыт.

— Вы бы согласились на интервью со скамейки?

— В плей-офф — вряд ли. Хотя это же была разминка. Во время игры — точно нет.

— Что сейчас для вас в приоритете: продолжить работу главным тренером или, если поступит хорошее предложение, вернуться на роль ассистента в КХЛ?

— Я пока не думал об этом. Главное — остаться в хоккее и заниматься любимым делом. Я общаюсь со многими клубами, но пока ничего конкретного нет.

— Работа в ВХЛ вам интересна? Не считаете ли, что будет полезно провести полноценный сезон в этой лиге?

— Я даже не думал о ВХЛ. Пока есть общение с клубами КХЛ, какой смысл задумываться о ВХЛ? Я ни с кем не разговаривал из ВХЛ и даже не задумывался. Рассчитываю найти работу в КХЛ.