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3 апреля, 16:45

Тренер Рябыкин объяснил эффект перекрестного плей-офф для клубов

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Витязя» и «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал введение перекрестного плей-офф в КХЛ.

— Согласны, что лига за последние годы подровнялась? Это видно и по регулярке, и по плей-офф.

— В плей-офф всегда ровный хоккей. Редко когда серии заканчиваются 4-0. Возможно, лиге стоило сделать перекрестный плей-офф с первого раунда.

— Вы поддерживаете перекрестный плей-офф?

— Абсолютно. Во-первых, это новые пары. Понимаю, в классической сетке есть история противостояний. Например, «Магнитка» — «Авангард», ЦСКА — СКА. В этих сериях есть история. С другой стороны, перекрестный плей-офф повышает шансы других команд сыграть в финале.

Дмитрий Рябыкин. «Руководство не пыталось спасти сезон». Честное интервью Рябыкина после ухода из «Витязя»

КХЛ
Дмитрий Рябыкин
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