Дронов — о хоккее на «Востоке»: «Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» объяснил конкуренцию в Восточной конференции в сезоне-2022/23.

— Спад давит на игроков? Понятно, что в плей-офф вы попадете. А с какого места, наверное, не так принципиально на «Востоке».

— Да, сейчас «Восток» очень плотный. Ни одна команда в плей-офф не будет подарком. Со всеми придется биться. С какого места выйдем, в принципе, без разницы. Главное — подготовиться к плей-офф и правильно включать голову.

— В лиге впервые такая плотность на «Востоке»?

— За семь лет в команде я не помню, чтобы так все было ровно. Интересно, конечно, на «Востоке», но приходится вообще не выключаться из борьбы.

— Можете чем-то объяснить такую конкуренцию?

— Может быть, из-за потолка зарплат. Хоккей чуть поменялся. Все стали играть более-менее ровно.

— Хоккей изменился в плане стиля и системы?

— Да. На «Востоке», считаю, стали играть более пассивно. Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат. Все научились играть в обороне — и со всеми тяжело.

— К «Магнитке» «закрыться и в откат» не относится?

— Да. Мы настраиваем себя на игру в атаке. Но и про оборону забывать не должны. В плей-офф очень важна оборона.