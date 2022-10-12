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КХЛ

Сегодня, 19:26

Кожевников оценил игру «Куньлуня» в этом сезоне КХЛ

Руслан Минаев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Куньлуня» в этом сезоне КХЛ.

«Если исходить из того, что мы увидели в начале сезона, то «Куньлунь» можно считать не бесполезной командой. Но дело в том, что в нашем чемпионате еще и двадцати матчей не сыграли. Вот когда пройдет половина сезона, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас можно все выиграть, а потом все проиграть, что, к слову говоря, раньше с ними и происходило», — цитирует экс-хоккеиста «РБ Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции «Куньлунь» занимает 9-е место с 17 очками. В следующем матче клуб дома примет «Северсталь» 14 октября.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Александр Кожевников
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