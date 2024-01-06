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Сегодня, 16:29

Джордан Уил — об отметке в 100 очков: «Без команды я бы не смог этого сделать»

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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:1), в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от ста набранных очков за команду.

— Сегодня достигли отметки в сто очков за «Динамо». Что для вас значит такая круглая цифра?

— С первого дня, как я здесь, ребята были очень гостеприимны ко мне. Это потрясающая команда, и это был отличный год. Спасибо тренерскому штабу и игрокам за то, что были рядом со мной и дали эту возможность. Без команды я бы не смог этого сделать, — сказал Уил корреспонденту «СЭ» Анне Бирюковой.

31-летний канадский форвард выступает за бело-голубых с 2022 года.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. Бело-голубые набрали 64 очка в 47 матчах и занимают третье место на «Западе».

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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