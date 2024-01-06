Кудашов: «Будем надеяться, что через две недели Джиошвили уже будет играть»

Сегодня, 16:34
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии нападающего Максима Джиошвили и назвал приблизительную дату его возвращения на лед.
— Как скоро мы сможем увидеть Джиошвили на площадке?
— Это из серии «Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Предварительные сроки, когда он должен был выйти — прошли. Будем надеяться, что через две недели он уже будет играть.
27-летний Джиошвили выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за «Динамо» и набрал 14 (10+4) очков.
6 января московская команда одержала победу над «Куньлунем» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (7:1). 7 января «Динамо» сыграет против «Спартака».
(Анна Бирюкова)