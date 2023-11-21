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Сегодня, 14:37

Экс-вратарь «Далласа» Худобин перешел в «Сибирь»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Антон Худобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь клуба ВХЛ «Сокол» Антон Худобин перешел в «Сибирь» в результате обмена между клубами, сообщает сайт красноярской команды. За игрока кросноярцы получат денежную компенсацию.

С 2007 по 2023 год Худобин играл в Северной Америке. В НХЛ выступал за «Бостон», «Анахайм», «Минессоту», «Каролину», «Даллас» и «Чикаго». В сезоне-2019/20 — финалист Кубка Стэнли с «Далласом» , в этом же году он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.

37-летний Худобин — чемпион мира в 2014 году, серебряный призер мирового превенства 2015 года, чемпион России-2006/07 в составе магнитогорского «Металлурга».

В ВХЛ-2023/24 голкипер сыграл 11 матчей за «Сокол», отразил 92,9 процента бросков, коэффициент непробиваемости — 2,29.

Антон Худобин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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