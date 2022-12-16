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Сегодня, 12:40

Экс-вратарь КХЛ Еременко высказался о проблемах детского хоккея

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-голкипер московского «Динамо» Александр Еременко, который сейчас руководит клубной системой вратарей бело-голубых, в интервью «СЭ» выделил одну из проблем детского хоккея.

— Много проблем заметили в детской школе «Динамо»?

— Я отвечаю только за вратарскую линию. Проблема такая: мы работаем с ребятами, тренируем, а они берут и уходят.

— В другую команду или лигу?

— Да. Почувствовали, что здесь им не дают играть, и уходят. Они не готовы терпеть и ждать своего шанса. Понятно, причины ухода разные и от нас не зависят. Но для меня это странно. Тренеры вкладывают душу в игроков, занимаются с ними много лет, а ребята уходят. Я даже не понимаю, как можно взять и уйти.

— Ищут более выгодные предложения.

— Не спорю. Но я больше о другом. Тренеры пытаются открыть душу, развивают вратарей, а выходит, что это мало кто ценит.

Александр Еременко
Хоккей
КХЛ
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