Экс-вратарь КХЛ Еременко высказался о проблемах детского хоккея

Экс-голкипер московского «Динамо» Александр Еременко, который сейчас руководит клубной системой вратарей бело-голубых, в интервью «СЭ» выделил одну из проблем детского хоккея.

— Много проблем заметили в детской школе «Динамо»?

— Я отвечаю только за вратарскую линию. Проблема такая: мы работаем с ребятами, тренируем, а они берут и уходят.

— В другую команду или лигу?

— Да. Почувствовали, что здесь им не дают играть, и уходят. Они не готовы терпеть и ждать своего шанса. Понятно, причины ухода разные и от нас не зависят. Но для меня это странно. Тренеры вкладывают душу в игроков, занимаются с ними много лет, а ребята уходят. Я даже не понимаю, как можно взять и уйти.

— Ищут более выгодные предложения.

— Не спорю. Но я больше о другом. Тренеры пытаются открыть душу, развивают вратарей, а выходит, что это мало кто ценит.