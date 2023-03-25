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Сегодня, 11:54

Емец рассказал, что общается с Криштофом и Червени на русском языке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Иван Емец рассказал, на каком языке он общается с легионерами.

«Часто ли общаюсь на английском с Криштофом и Червени? Ребята нормально на русском понимают. Я по-английски тоже могу, но надобности в этом нет. На хоккейном слэнге могу им что-то сказать, но мы на русском нормально общаемся. Поменялось ли что-то в моей игре? Честно говоря, даже не смотрел свое игровое время. Хорошо, если так. Видимо, тренеры решили немного перетасовать звенья. Партнеры остались те же, игровое время, как мне показалось, тоже почти не поменялось. Ничего нового», — приводит слова Емеца «РБ Спорт».

После победы «Адмирала» в 5-м матче счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет во Владивостоке в 10:00 по московскому времени.

В этом плей-офф Емец провел 8 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В регулярном чемпионате форвард сыграл 36 матчей и отметился 2 голами и 2 ассистами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-admirala-emets-s-krishtofom-i-cherveni-obshhaemsya-na-russkom-rebyata-vsyo-ponimayut/
Иван Емец
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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