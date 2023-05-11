Есмантович рассказал о планах ЦСКА на Исхакова и Саморукова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в эфире «Радио КП» прокомментировал будущее Руслана Исхакова и Дмитрия Саморукова. Сообщалось, что клуб намерен вернуть игроков в московский клуб.

«Буквально вчера разговаривали с агентом Исхакова. У нас идут плотные переговоры, мы бы очень хотели видеть его у себя. У него контракт еще и на следующий сезон в Северной Америке.

У Саморукова заканчивается контракт. Мы цепляемся, чтобы он вернулся в Россию», — заявил Есмантович.

23-летний Саморуков в этом сезоне выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Спрингфилд». В 71 матче форвард набрал 20 (4+16) очков.

22-летний Исхаков играет в составе фарм-клуба «Айлендерс» «Бриджпорт» — в 69 матчах на его счету 51 (17+34) очко.