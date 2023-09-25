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Сегодня, 05:08

Ежов — о поражении от «Ак Барса»: «Не опустили руки, было несколько моментов сравнять»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:4).

— Не опустили руки, дали себе шанс, было несколько моментов сравнять, — приводит слова Ежова официальный сайт клуба. — Где-то не повезло. Обидное поражение, но надо двигаться вперед.

— Была ли в какой-то из шайб ваша ошибка?

— Я смотрю, был ли шанс отразить шайбу. Я сделаю свои выводы, посмотрю видео и буду работать.

— Насколько эмоциональны были?

— Спокойно держал концентрацию, пытался не тратить лишние эмоции, но не помогло.

— Может быть, для эмоций нужно было устроить драку?

— Тимкин хотел подраться, мы играли с эмоциями, просто не получилось поставить нужный темп с самого начала. Сложный матч, но руки не опускаем, продолжаем дальше работать.

— Тяжело было без травмированных и заболевших?

— Хоккей такая игра, травмы всегда будут, так что появляется шанс для молодежи. Они хорошо работали, бегали, бились. Мы одна команда, так что если кто-то падает, получает травму, то у нас есть бойцы, которые могут занять их место.

В первом «Зеленом дерби» сезона 10 дней назад в Уфе «Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

После этого матча «Салават» с 10 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 14 очками — на второй строчке.

Илья Ежов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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