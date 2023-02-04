0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:52

Федоров назвал минусы в победной игре ЦСКА против «Салавата Юлаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий период у нас не получился, к сожалению. Работа с шайбой в плане качества оставляет желать лучшего. Она должна была находится в глубине зоны соперника, но этого не получилось. Тем не менее, молодцы! Выстояли, довели дело до победы. Брюквин переходит в общую группу после небольшой травмы, Ярош восстанавливается после болезни, а у Дица семейные дела. Со дня на день они присоединятся к общей группе и скоро будут играть», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Леонтьев: «Надо восполнять пробел, что «Нефтехимик» и делает»

Козлов рассказал, что нужно «Салавату» изменить к следующему матчу с ЦСКА