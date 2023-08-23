Федоров признан лучшим российским тренером, Гафуров — лучшим менеджером, Ротенберг попал в топ-10 в обеих номинациях

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров заняли первое место в номинациях «Лучший тренер» и «Лучший менеджер» в рамках голосования премии «Лучший хоккеист России».

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Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Каждый участник опроса в номинациях «Тренер» и «Менеджер» мог назвать топ-3. Далее результаты суммировались — 5-3-1 очков за 1-5-е места.

Тройку лучших тренеров составили: Федоров, Игорь Ларионов (Торпедо) и Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс), менеджеров — Гафуров, Игорь Есмантович (ЦСКА) и Марат Валиуллин (Ак Барс).

Отметим, что главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг получил голоса в обеих номинациях и попал в топ-10 (8-е место как тренер и 6-е место как менеджер).